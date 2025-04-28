РФ протягом 28 квітня атакувала Україну 166 дронами. Як спрацювала ППО

РФ протягом 28 квітня атакувала Україну 166 дронами. Українська ППО збила 40 ворожих БпЛА, ще 74 безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Протягом дня РФ запускала дрони з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Орел. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.







Основні напрямки ударів РФ — Сумщина та Черкащина. У Черкасах є пошкодження обʼєкта газового господарства. Для регіону це була одна з наймасованіших атак.

Мер закликав містян терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках через аварійні роботи на одному з обʼєктів газопостачання. Працюють аварійні служби. Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.

Також від атаки постраждали Харківщина і Донеччина.