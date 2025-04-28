«Навіщо чекати до 8 травня?»: у МЗС України зреагували на пропозицію Путіна про перемирʼя на Дні памʼяті та примирення

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зреагував на пропозицію Путіна про перемирʼя на Дні памʼяті та примирення. Він наголосив: якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь.



«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів — отже, це реально, а не просто заради параду», — сказав міністр закордонних справ України.

За його словами, Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів.

До цього Путін заявив, що нібито наказав своїм військовим припинити всі бойові дії з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня. Водночас у Росії заявили, що якщо Україна порушить «перемирʼя», то російські окупанти дадуть відповідь.



Раніше Путін оголошував «пасхальне перемирʼя» на фронті до Великодня. Президент України повідомив, що станом на 00:00 після закінчення Великодня загальна кількість порушень російською армією своєї ж обіцянки тиші за добу, 20 квітня, сягнула 2 935. Проте Зеленський наголошував, що на Великдень в Україні дійсно зменшилась кількість повітряних тривог.

На тлі пропозиції великоднього перемирʼя Володимир Зеленський казав, що якщо зараз Кремль готовий долучитися до формату повної та безумовної тиші, Київ діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.

Також Володимир Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження цього терміну. На це Путін сказав, що в Росії проаналізують пропозицію президента України Володимира Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі і після цього дадуть відповідь.