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Очільнику ВЛК на Буковині повідомили про підозру — він підробляв документи для ухилення від служби

Автор:
Ірина Перепечко
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На Буковині правоохоронці викрили очільника військово-лікарської комісії на підробці медичних довідок для ухилення від мобілізації. Йому та його спільнику повідомили про підозри у змові для отримання хабаря — їм загрожує до 10 років увʼязнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Схема тривала щонайменше з лютого 2025 року. Очільник ВЛК за гроші обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів, щоб ті тимчасово могли звільнитися від служби або навіть повністю знятися з військового обліку. Ціна послуги сягала $10 тисяч — вона варіювалася залежно від наявності реальних підстав для звільнення.

Правоохоронці затримали посередника посадовця, коли він отримував другу частину коштів та передавав готовий пакет документів, які підтверджували непридатність до служби.

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Чоловік сам звернувся до ВЛК, щоб оновити медичні дані після хвороби. Там йому запропонували за гроші «правильний» діагноз замість тимчасової відстрочки. Він начебто погодився, але пізніше повідомив про це ДБР.

У очільника ВЛК при обшуках вилучили медичну документацію військовозобов’язаних від Чернівецького ОМТЦК та СП — її законність перевіряють. За попередньою інформацією правоохоронців, до схеми могли бути причетні й інші члени комісії. Слідство триває, слідчі готують підозри для інших фігурантів схеми.