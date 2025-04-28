У Дніпрі затримали військового та його дружину — їх підозрюють у підготовці терактів

Служба безпеки України затримала подружжя з Дніпра — їх підозрюють у підготовці терактів у місті на замовлення росіян.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваних завчасно викрили та затримали. За даними слідства, це 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому. А також його 24-річна дружина, котру росіяни завербували на одному з телеграм-каналів.

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За даними слідства, підозрювані облаштували у Дніпрі та області шість тайників із саморобною вибухівкою та гранатами Ф-1. Згодом росіяни планували завербувати нових агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та підірвати її у багатолюдних місцях, стверджує СБУ.

Крім підготовки схронів, підозрювані за дорученням росіян контролювали, як інші агенти виконують диверсії. Служба безпеки заявляє, що підозрювані фіксували наслідки підпалу пошти — підозрюваних виконавців уже затримали. Відео вони відправили російським спецслужбам.

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При обшуку у них вилучили саморобну вибухівку, замасковану в термоси та підсилену саморізами. Також знайшли телефони та сім-картки, які вони використовували для зв’язку з росіянами.

Слідчі повідомили подружжю про підозру у державній зраді, незаконному поводженні з боєприпасами та незаконному виготовленні вибухівки.

Зараз підозрювані перебувають під вартою без права на заставу, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.