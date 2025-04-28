Ексрадник Трампа: Україна має активно працювати з республіканцями США і зуміти скористатися помилкою Путіна

Колишній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що Україні слід продовжувати активний діалог із впливовими американськими політиками-республіканцями, щоб зміцнити підтримку Сполучених Штатів і вплинути на політику Трампа стосовно Києва.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

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За його словами, радникам президента України Володимира Зеленського варто вести перемовини з держсекретарем Марко Рубіо, з радником з національної безпеки Майком Волтцом, з міністром оборони Пітом Гегсетом. Тим часом посольство України у Вашингтоні та українські чиновники мають говорити із членами Конгресу, особливо з республіканцями, «щоб зрозуміти, як направити Трампа на шлях істинний».

«Більшість республіканців все ще дуже прихильно ставиться до України. Ми поки не знаємо, що саме може змінити погляд Трампа, але вам не варто зупинятися... В адміністрації є люди, які можуть співчувати, і треба бути обережними, щоб не привернути до них зараз увагу Трампа», — переконаний Болтон.

Він додав, що Марко Рубіо та Майкл Волтц розуміють, що США потрібна стабільність у Центральній Європі, щоб протистояти загрозам осі Китай — Росія.

На запитання, чи зможуть ці люди змінити погляд президента США, Джон Болтон наголосив, що Трамп керується тим, що, на його думку, найкраще для Дональда Трампа. А зараз таким він вважає «відновити діалог з його добрим другом Володимиром Путіним».

«Якщо він побачить, що це знизить його рейтинг у Сполучених Штатах, або Путін припуститься помилки чи перегне палицю, зайде надто далеко, попросить від Трампа більше, ніж мав би — все це може обернутися проти російського президента. Не зупиняйтеся, тому що коли Путін зробить помилку, ви захочете нею скористатися», — додав ексрадник.

Цією помилкою може стати вимога Путіна вивести війська НАТО з деяких країн-членів НАТО, щоб «вони були менш загрозливі для Росії». Така умова здатна перейти червоні лінії самого Трампа.