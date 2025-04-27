Опитування: Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд

Підтримка президента США Дональда Трампа є найнижчою серед усіх новообраних президентів на 100-й день каденції — починаючи щонайменше з часів Дуайта Ейзенхауера, який очолив США у 1953 році.

Про це свідчать результати опитування CNN, проведене соціологами SSRS.

Політику Трампа нині схвалюють 41% американців. Це на 4 відсоткових пункти менше за березневий показник і на 7 пунктів порівняно з кінцем лютого. Лише 22% опитаних заявили, що рішуче схвалюють його роботу — це новий мінімум, тоді як приблизно вдвічі більше (45%) заявили, що рішуче не схвалюють його діяльність.

З березня рейтинг Трампа помітно впав серед жінок і американців латиноамериканського походження (в обох групах зниження на 7 пунктів — до 36% серед жінок і до 28% серед латиноамериканців).

Політичні погляди на Трампа залишаються різко поляризованими: 86% республіканців його підтримують, тоді як 93% демократів — не схвалюють. Проте серед політично незалежних респондентів його рейтинг підтримки впав до 31% — це найнижчий показник для цієї групи під час першого терміну Трампа, і приблизно відповідає показнику січня 2021 року.

Опитування показало, що підтримка діяльності Трампа знижується в усіх сферах політики. У питанні інфляції вона знизилася з березня на 9 пунктів — до 35%; стосовно тарифів — на 4 пункти, до 35%; позитивну оцінку його крокам в економіці дають 39%, що на 5 пунктів менше, ніж у березні.

Лише близько половини опитаних (52%) висловили довіру щодо здатності Трампа керувати економікою, що на 13 пунктів менше порівняно з опитуванням CNN у грудні.

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Після масштабних зусиль з реформування федеральної служби Трамп втратив підтримку в рейтингах схвалення його управління федеральним урядом (42% схвалюють, що на 6 пунктів менше, ніж у березні). Лише 46% висловлюють довіру щодо його здатності призначати найкращих людей на посади, що на 8 пунктів менше порівняно з груднем. Менш ніж половина (43%) вважають дії Трампа необхідним оновленням у Вашингтоні, тоді як більшість (57%) вважає, що його підхід до президентства безпідставно наражає країну на ризик.

Дії Трампа у сфері зовнішньої політики — зокрема, більш дружня позиція щодо Росії у війні з Україною та скасування багатьох програм іноземної допомоги — також переважно не схвалюють (39% схвалюють, 60% не схвалюють). Половина опитаних заявили, що мають велику або певну довіру щодо його здатності вести зовнішню політику, що менше порівняно з 55% перед початком його каденції.

Навіть щодо імміграції — питання, де Трамп на початку цього року перевищував свій найвищий показник першого терміну на 7 пунктів, — опитування виявило зниження рівня схвалення та зменшення довіри до його дій. Загалом зараз 45% схвалюють його політику, що на 6 пунктів менше, ніж у березні, а 53% висловлюють довіру щодо його здатності впоратися з цим питанням, що менше порівняно з 60% у грудні.

Трамп отримує позитивні оцінки лише в одній сфері, перевіреній у цьому опитуванні: у розвʼязанні питань, повʼязаних із гендерною ідентичністю і трансгендерними людьми. Загалом 51% схвалюють його підхід до цієї теми, серед них 90% республіканців, 48% незалежних виборців і 16% демократів.