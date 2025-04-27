Росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку — загинуло подружжя і літній чоловік

Війська армії РФ вранці 27 квітня атакували Костянтинівку Донецької області трьома керованими авіабомбами. Загинули троє цивільних.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура.

Росіяни скинули на місто ФАБ-250 з модулем планерування і корекції. Авіабомби вдарили по приватному сектору. Внаслідок атаки загинула подружня пара (47 і 48 років) і 78-річний чоловік.

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Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 67-річна й 73-річна жінки і двоє чоловіків — 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надали медичну допомогу.

Пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.

Прокуратура почала досудове розслідування за статтею про воєнний злочин (ч. 2 ст. 438 КК України).