Уночі Росія запустила по Україні 149 дронів. Де працювала ППО

У ніч на 27 квітня Сили ППО збили 57 російських безпілотників. Ще 67 дронів-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія загалом запустила 149 БпЛА по Україні — ударних та імітаторів — з таких районів пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Через російську атаку постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.