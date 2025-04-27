Вибух у порту Ірану. Кількість загиблих і постраждалих зростає

В Ірані через потужний вибух у порту Шахід Раджаї, який стався 26 квітня, загинули 18 людей. Ще близько 750 поранені. Іранська влада поки що встановлює причину інциденту в найважливішому центрі імпорту країни.
Про це повідомило державне медіа країни IRIB news.
Натомість людина, повʼязана з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, на умовах анонімності розповіла для The New York Times, що вибухнув перхлорат натрію — головний компонент твердого палива для ракет.
Держагенства новин Ірану цитували чиновника, який сказав, що вибух, ймовірно, стався через контейнери з хімікатами, але не уточнив, які саме хімікати підірвалися і чому. Випадок це чи диверсія — Іран не розголошує.
Охоронна фірма Ambrey повідомила Associated Press, що на її думку, вибух став результатом неправильного зберігання перхлорату натрію в порту. Партію хімікату для ракетного палива порт прийняв у березні з Китаю. Хімічну речовину, яка використовується для виробництва твердого палива для ракет, планували використовувати для поповнення ракетних запасів Ірану — вони були виснажені ударами по Ізраїлю під час його війни з ХАМАС у секторі Гази.
- Порт Шахід Раджаї розташований у провінції Хормозган, приблизно за 1 050 км від Тегерану, на стратегічно важливій протоці Ормуз. Через неї проходить близько 20% всієї нафти, що продається у світі.