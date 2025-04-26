У McDonald’s відповіли, чи повернеться мережа ресторанів у РФ

Компанія McDonald’s спростувала чутки про те, що мережа може знову запрацювати на території Росії.

Про це повідомили на сторінці McDonald’s в X.

26 квітня в мережі поширили інформацію про можливе повернення McDonald’s у РФ. Все тому, що російські медіа написали, що корпорація подала заявку на перереєстрацію торгових марок у Росії в грудні 2024 року.

Представники McDonald’s пояснили, що регулярно поновлюють право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть там, де не ведуть жодної діяльності.

«Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема в Росії, використовувати наші торговельні марки в їхніх інтересах. Інтелектуальна власність є одним з наших найцінніших активів», — кажуть у мережі ресторанів.

Там додали, що позиція McDonald’s стосовно війни в Україні «чітка й залишається незмінною».

«MакДональдз» одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України й покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення — свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям», — йдеться в повідомленні.