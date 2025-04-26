Зеленський зустрівся у Ватикані з президентом Франції, британським премʼєром і головою Єврокомісії

У Ватикані 26 квітня попрощалися з Папою Римським Франциском. На церемонії були присутні тисячі людей, зокрема десятки світових лідерів.

Серед тих, хто приїхав на похорон, були президент США Дональд Трамп, експрезидент США Джо Байден, лідер Аргентини Хавʼєр Мілей, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Емманюель Макрон тощо.

Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, політики обговорили майбутні зусилля для досягнення миру в Україні. Зеленський розповів політику про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву.

Французький лідер написав у соцмережі X, що це була «дуже позитивна розмова». Він анонсував продовження роботи коаліції охочих.

«Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський сьогодні знову підтвердив мені це. Тепер черга за Путіним — довести, що він справді хоче миру», — каже Макрон.

Andrii Sybiha / X

Emmanuel Macron / X

Також Зеленський говорив тет-а-тет з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За даними «Суспільного», спілкування тривало понад годину. Йшлося про кроки, необхідні для встановлення «повного й безумовного» припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки для Києва.

«Підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Будемо й далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих», — прокоментував розмову український президент.

«Народ України може розраховувати на нас», — додав Кір Стармер.

У Римі Володимир Зеленський провів перемовини з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона запевнила українського президента, що він може розраховувати на підтримку Європи за столом мирних переговорів.

«Сьогодні ми також обговорили кроки, які Україна здійснює, щоб здобути своє місце в нашій родині народів», — написала посадовиця в X.