В порту Ірану стався потужний вибух — постраждали понад 500 людей, є загиблі

У місті Бендер-Аббас на південному заході Ірану 26 квітня пролунав вибух. Чотири людини загинули, понад 500 поранені.

Про це повідомляє CNN.

У повітря піднявся стовп диму з району портового комплексу Шахід Раджаї. Надзвичайники підтвердили, що є чотири жертви. Також відомо про 516 постраждалих. Під завалами можуть бути інші люди.

Державне агентство новин Mehr повідомляє, що гелікоптери скидають воду, аби загасити пожежу, що спалахнула після вибуху. Уламки розлетілися по великій території, багато будівель у портовому комплексі значно пошкоджені. У радіусі кількох кілометрів повибиті шибки. Порт тимчасово закрили і призупинили морські операції.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян наказав розслідувати причини інциденту. Він зазначив, що міністр внутрішніх справ вирушив у постраждалий регіон, щоб побачити масштаби аварії. За даними державного мовника IRIB, вибух стався в зоні зберігання хімічних речовин і сірки. Влада зазначила, що встановлення точної причини займе певний час.