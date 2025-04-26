У Генштабі спростували заяву РФ про завершення боїв на Курщині

Оборонна операція України в Курській області РФ триває, попри заяви Москви про нібито завершення бойових дій у регіоні.

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ.

Там кажуть про складну ситуацію, однак вказують, що українські підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують бойові завдання. Від початку доби на Курському напрямку відбили 5 штурмів росіян, ще один бій триває.

Генштаб додає, що загрози оточення підрозділів Сил оборони немає. Активні дії українських військових на території Бєлгородської області Росії теж тривають.

«Заяви ворожого керівництва про «розгром» українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом і бажанням видати бажане за дійсне», — йдеться в повідомленні.