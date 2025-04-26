Кібератаки не було — масштабний збій онлайн-сервісів в Україні стався через аварію в дата-центрі

Зранку 26 квітня в «Дії», «Новій пошті» та терміналах банків зафіксували масштабний технічний збій. Причина не кібератака, а проблеми з живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.

Про це заявив генеральний директор компанії De Novo Максим Агєєв.

За словами Агеєва, зранку 26 квітня сталася аварія, внаслідок якої була знеструмлена вся будівля, де розташовуються дата-центри та хмарні сервіси De Novo.

Агєєв пояснив, що зранку технічні служби дата-центру проводили регламентні роботи з оновлення і заміни джерел безперебійного живлення. Під час робіт позаштатно спрацювала одна із систем автоматичного перемикання живлення і заблокувала доступ до батарей та дизель-генераторів.

Уся аварія тривала 14 хвилин — з 08:03 до 08:17. Після цього живлення всіх систем відновили.

«Але ключова проблема полягала в тому, що знеструмлена була велика кількість обладнання — як наших клієнтів, великих банків, підприємств, так і наших хмарних платформ. І відновлення роботи цих систем займає досить багато часу», — сказав Агєєв.

Станом на 11:10 фахівці відновили роботу для всіх користувачів публічної хмари та всього обладнання клієнтів, які розміщують свої системи в дата-центрі De Novo.

Тривають роботи з оновлення задля уникнення проблем у деяких сегментах мережі, тож є «невелика кількість клієнтів», які поки стоять у черзі. Більшість клієнтів вже працює, запевняє Агеєєв. За його словами, це перший такий безпрецедентний випадок за роки роботи компанії — із цим розбираються фахівці.

Директор De Novo наголосив, що будь-яких ознак хакерської атаки не помітили. Найімовірніше, йдеться про «комбінацію технічних факторів».