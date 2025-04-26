Уночі Росія атакувала Україну 114 дронами та кількома ракетами

У ніч на 26 квітня українська Протиповітряна оборона збила 66 російських дронів зі 114, ще 31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Загалом російські війська запустили по Україні 114 дронів різних типів, протикорабельну ракету «Онікс» і дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Від російської атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина. У Камʼянці на Дніпропетровщині від російської нічної атаки загинула людина, ще чотири людини постраждали.