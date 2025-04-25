В Україні створили 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ

В Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил.

Про це повідомили на сторінці нового органу військового управління.

До складу 8 корпусу увійшли як бойові бригади, що брали участь у боях ще за часів АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення Росії, а саме:

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ;

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;

148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Корпус очолив полковник Дмитро Волошин, який має звання Героя України. Очікується, що нове обʼєднання допоможе ефективно керувати підпорядкованими бригадами, укомплектовувати їх особовим складом та оперативно забезпечувати всім необхідним.