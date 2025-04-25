The Ring: Стала відома дата реваншу Усика і Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу

Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.

Про це пише американський журнал The Ring з посиланням на джерела.

Спочатку бій планували на 12 липня, однак у цей день має проходити вечір боксу з поєдинками Едґара Берланги з Хамзою Шіразом та Шакура Стівенсона з Вільямом Сепедою.

У серпні 2023 року український боксер Олександр Усик переміг Дюбуа нокаутом у девʼятому раунді. Однак у пʼятому раунді Дюбуа вдарив нижче пояса і сказав, що це був легальний удар у корпус.

З того часу обидва боксери не раз досягали перемог. Зокрема, Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі у 2024 році в Ер-Ріяді, підтвердивши статус найкращого боксера світу в надважкій вазі.

Після перемоги над Ф’юрі Усик став абсолютним чемпіоном, та незабаром залишив титул IBF, щоб готуватися до реваншу з Ф’юрі. Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала Усика провести бій проти Дюбуа і визнала британця повноцінним чемпіоном замість тимчасового.

Даніель Дюбуа за цей час встиг провести найуспішніший бій у кар’єрі — нокаутував Ентоні Джошуа в пʼятому раунді у вересні на «Вемблі». Згодом Дюбуа вийшов на ринг і викликав Усика на реванш.