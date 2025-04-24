Світом котиться найбільша хвиля вибілювання коралів — постраждали понад 80% усіх рифів

Із 2023 року 84% коралових рифів в усьому світі постраждали від вибілювання. Через глобальне потепління вчені не впевнені, коли це закінчиться і чи закінчиться взагалі.

Про це пише The Washington Post.

Коли корали надто довго перебувають під впливом високих температур, вони втрачають колір і з часом гинуть. Зараз планета переживає четвертий глобальний етап вибілювання коралів. Це спостерігають у щонайменше 83 країнах і територіях — від Фіджі до Флориди і Великого Бар’єрного рифу в Австралії.

«Це найбільше глобальне вибілювання коралів, яке ми коли-небудь фіксували», — кажуть у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Через стрес корали «виганяють» водорості-зооксантели, які живуть у них і забезпечують їм колір і поживні речовини. У результаті корали втрачають забарвлення і стають білими. Саме по собі вибілювання ще не означає, що корал загинув, але якщо стрес триває довго, то корали не витримують. Чим довше нагрівання — тим гірші наслідки.

Із 1980-х років вибілювання коралів стало траплятися набагато частіше. Причина — підвищення температури океану через зміну клімату. Через часті вибілювання корали не встигають відновлюватися, і це призводить до їх поступового зникнення.

У 2023 та 2024 роках океани досягли рекордно високих температур. Через це вода стала не тільки гарячішою, а й кислішою — це загрожує коралам, оскільки кислотність руйнує їхні вапнякові скелети та ускладнює їхній ріст. Корали важливі не лише для морської екосистеми. Їхня загибель послаблює структуру рифів, через що прибережні території стають більш вразливими до повеней. Наприклад, у Флориді рифи працюють як природний захист від штормів і хвиль.

За словами вченого Йоерга Віденманна, корали підтримують третину всього морського життя. Якщо вони зникають, гинуть і ті види, що залежать від рифів як від джерела їжі та укриття. Дослідження 2020 року показало: якщо не зменшити викиди парникових газів і не зупинити зміну клімату, до 2100 року коралові екосистеми майже повністю зникнуть.

Але вчені не втрачають надії. Як зазначає Віденманн, предки сучасних коралів пережили навіть падіння астероїда, який знищив динозаврів. Якщо людству вдасться сповільнити нагрівання океанів, корали мають шанс відновитися.