Дослідження: Великий Барʼєрний риф постраждав від наймасштабнішого відбілювання коралів

У минулому році через тепловий стрес 40% окремих коралів навколо Великого Барʼєрного рифу загинули — це був найбільший спалах відбілювання коралів.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в науковому журналі «Лімнологія та океанографія».

Учені відстежили 462 колонії коралів на Острові одного дерева — кораловому березі, розташованому на півдні Великого Барʼєрного рифу. Лише 92 колонії коралів уникли знебарвлення, 193 загинули повністю, а ще 113 були частково відбілені. Дослідники назвали це «катастрофою».

Команда використовувала реєстратори температури, відео та прямі спостереження, щоб вивчити життя 12 різних типів коралів. Один тип коралів – Goniopora — є довгожителем і утворює великі валуни, вкриті яскравими поліпами, схожими на квіти. Він спочатку вибілився, а потім захворів на хворобу, що пожирала його мʼяке тіло.

Зображення окремих колоній відбілених коралів.

Дослідження тривало весь 2024 рік. Уже після пʼятимісячного моніторингу «було важко розпізнати» багато колоній, оскільки вони були або вкриті водоростями, або мертві, або розсипалися.

Коралові рифи відносять до тих екосистем океану, яким загрожує найбільша небезпека: вони вразливі до забруднення, до підвищення температури моря та зміни хімічного складу води, яке спричиняють викиди вуглекислого газу, розчинені в ній. Учені передбачають, що від 70 до 90% всіх живих коралів зникнуть протягом найближчих 20 років. За даними ЮНЕСКО, на сьогодні нанесено на карту лише близько 20% дна океану.