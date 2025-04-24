У Росії згорів винищувач Су-30СМ. Його ціна — $50 мільйонів

У Росії на території аеродрому «Ростов-на-Дону — Центральний» спалахнув і згорів багатоцільовий російський винищувач Су-30СМ із бортовим номером «35». Це була диверсія.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає!» — так знищення літака прокоментували в розвідці.

Водночас ГУР не уточнює деталей знищення літака, тож невідомо, коли саме це сталось. В опублікованому відео розвідка зазначає, що виконавець проник на територію аеродрому та підпалив літак.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, цей винищувач росіяни застосовували у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами. Його орієнтовна вартість — $50 мільйонів.