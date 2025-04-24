Британія заборонила експорт ігрових джойстиків до Росії — там їх використовують для дронів

Уряд Великої Британії заборонив експортувати до Росії контролери ігрових консолей, адже росіяни можуть використовувати їх для пілотування дронів на війні проти України.

Про це повідомляє Politico.

У новому санаційному пакети, який включає 150 нових торговельних санкцій проти Росії, Лондон також заборонив експорт технологій, зокрема програмного забезпечення, здатного шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.

«Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації», — заявив британський міністр Стівен Дауті.

Нові санкції спрямовані на те, щоб заблокувати доступ Росії до сучасних технологій, які можуть допомагати її армії та енергетичному сектору.

«Ми також забороняємо постачання ігрових джойстиків, щоб їх більше не могли використовувати для керування дронами на війні. Ігрові консолі більше не будуть інструментом для вбивств в Україні», — наголосив Дауті.

Також обмежується передача технологій, які використовують для виготовлення важливих електронних компонентів, як-от підсилювачів та мікросхем, що мають ключове значення для військової техніки. До Росії також заборонили продавати хімікати й метали.