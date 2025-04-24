Масована атака на Київ. У прокуратурі уточнили кількість загиблих

У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, через який загинули вісім людей, — російська ракета влучила в багатоповерхівку у Святошинському районі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Під завалами багатоквартирного будинку досі шукають людей. Пошуково-рятувальна операція у Святошинському районі триває. Уранці повідомляли про девʼять загиблих, однак, за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, фрагменти тіла, що вважалися девʼятим загиблим, належать уже ідентифікованим жертвам.

Є пошкодження й руйнування житлових будинків також у Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах Києва. А ще — пошкоджені вікна приміщення станції метро, закладів харчування та знищені автомобілі.

На місцях працюють рятувальники та правоохоронці, вони фіксують черговий воєнний злочин Росії.