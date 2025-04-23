Данія виділить близько €40 мільйонів на боєприпаси для України

Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних типів артилерійських боєприпасів на суму близько 317 мільйонів данських крон.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Гроші виділять у межах 25-го пакету допомоги й спрямують через Естонію. Копенгаген вже неодноразово проводив двосторонні поставки Києву таким чином, зокрема в морській сфері та артилерії. Данія також виділить близько 30 мільйонів крон на підтримку кібербезпеки України в межах ІТ-коаліції.

Як зазначили у Міноборони держави, ІТ-коаліцію очолюють Естонія, Люксембург та Україна. У 2023 році Данія вже пожертвувала на проєкти в межах обʼєднання 91 мільйон крон.

Данські посадовці ухвалили передачу різного обладнання й техніки для підтримки бригад української армії. Крім того, спільно з Норвегією та Швецією розглядають передачу ЗСУ броньованих машин.