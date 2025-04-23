OpenAI хоче купити Google Chrome, якщо суд змусить його продати

Компанія OpenAI зацікавлена в покупці браузера Chrome, якщо Федеральний суд зобовʼяже Google його продати.

Про це заявив CEO OpenAI Нік Терлі, передає Bloomberg.

«Так, ми хотіли б, як і багато інших сторін», — сказав Терлі, відповідаючи на запитання про те, чи спробує компанія купити браузер.

Таку заяву Терлі зробив під час процесу, в якому Міністерство юстиції США намагається домогтися змін у бізнесі Google після того, як суд визнав, що компанія зловживала монопольним становищем на ринку пошуковиків. Суддя Аміт Мехта має вирішити до серпня, які саме бізнес-практики Google має змінити.

Наразі чат-бот OpenAI, ChatGPT, має розширення в браузері Google Chrome, яке користувачі можуть завантажити. Але більш глибока інтеграція Chrome з OpenAI дозволила б створити більш якісний продукт, сказав Терлі.