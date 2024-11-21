США вимагають у Google продати браузер Chrome для демонополізації ринку. Техногігант проти

Міністерство юстиції США та група штатів вимагають, що компанія Google продала веб-браузер Chrome. Такі вимоги вони висунули після історичного рішення про те, що технологічний гігант незаконно монополізував пошук в інтернеті.

Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня в суді антимонопольне відомство заявило, що Google має продати Chrome, посилаючись на попереднє рішення судді про те, що браузер «зміцнив» домінування компанії.

Уряд США рекомендував продати Chrome, щоб «назавжди припинити контроль Google над цією критично важливою точкою доступу до пошуку і дозволити конкуруючим пошуковим системам отримати доступ до браузера, який для багатьох користувачів є воротами в інтернет».

Відомство і штати заявили, що вони також хотіли б продажу операційної системи для смартфонів Android. Але розуміючи, що Google та інші компанії можуть виступити проти цього, вони запропонували низку обмежень для цього бізнес-підрозділу.

Зокрема, суду запропонували заборонити ексклюзивні контракти з Apple, Samsung та іншими виробниками, які зараз гарантують, що Google на гаджетах цих фірм залишається пошуковиком за замовчуванням. Також Google можуть зобовʼязати ділитися результатами пошуку з конкурентами у США протягом 10 років.

У Google заявили, що пропозиція Мінʼюсту зашкодить конфіденційності та безпеці американців, перешкодить інвестиціям Google у штучний інтелект і завдасть шкоди таким компаніям, як Mozilla, що залежить від грошей, що Google платить за те, щоб її пошукова система стала опцією за замовчуванням у браузері Firefox.

Компанія планує активно боротися проти висунутих вимог і подасть контрпропозиції до кінця 2024 року.