Росіяни вночі масовано атакували Полтаву, Одесу, Харків і Київщину. Які наслідки ударів

Росіяни в ніч проти 23 квітня масовано атакували Полтаву, Одесу, Харків і Київщину.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В Одесі постраждали дві людини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.

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У Полтаві травмовані три людини. Один з дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад. Також пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади та гаражі.

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У Харкові під ударом були цивільні обʼєкти, виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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На Київщині у Броварському районі через падіння уламків БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі.

Минулося без постраждалих.