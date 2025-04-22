Протягом 22 квітня РФ атакувала Україну 77 безпілотниками та понад 130 КАБами. Як спрацювала ППО

Протягом 22 квітня РФ атакувала Україну 77 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Цілі армія РФ протягом дня запускала їх з таких російських напрямків як Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.



Українська ППО збила 38 дронів протягом дня, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений без негативних наслідків. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Росіяни також випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі, де внаслідок цього 1 людина загинула та ще 26 постраждали.





Загалом через ці ворожі атаки, окрім Запоріжжя, постраждали Харківщина та Черкащина.

У Харкові ворог атакував «шахедами» Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський райони. Всього місто атакували 13 БпЛА. На місцях влучань спалахнули пожежі. Відомо про 10 постраждалих.