The Times: Посадовці Пентагону живуть «у страху», що їх відправлять на поліграф

Посадовці Міністерства оборони США побоюються, що їх змусять пройти перевірку на поліграфі, аби довести, що вони не діляться чутливою інформацією з медіа.

Про це повідомляє The Times.

Через лист із попередженням про можливе використання цього обладнання у відомстві виникла «атмосфера залякування», каже джерело в галузі оборони США.

Невизначеність у Пентагоні зумовлена звільненням низки високопоставлених чиновників минулого тижня. Внаслідок цього міністр оборони Піт Гегсет залишився без ключових радників.

«Дивно, що погрожують поліграфом не для того, щоб викрити чиновників, які можуть бути проти Трампа, а щоб зловити призначених владою людей, яких підозрюють у зливі секретної або чутливої інформації», — розповів співрозмовник медіа.

Дехто припускає, що Міноборони США може наслідувати приклад Міністерства внутрішньої безпеки. Там деяким працівникам наказали здати свої телефони, щоб перевірити їхню активність у соцмережах і «політичну лояльність».

«Чиновники Пентагону щодня бояться бути звільненими. Це все серйозно відволікає, і я був би здивований, якби Гегсет залишився міністром оборони ще надовго», — додає джерело.