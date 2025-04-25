Український вчитель вперше потрапив у десятку найуспішніших освітян Європи

Учитель інформатики Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело» Олександр Жук 23 квітня став регіональним переможцем конкурсу Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025 у Європі. Цей конкурс відзначає видатних освітян з усього світу.

Олександр Жук — перший український вчитель, якого визнали регіональним переможцем за семирічну історію конкурсу. Судді обрали його серед 5 000 кандидатів зі 101 країни світу — за те, як він інноваційно використовував технології для сприяння успіхам своїх учнів.

«Це визнання — велика честь для мене. Але справжньою нагородою завжди були радість і прогрес, які я бачу в моїх учнях щодня. Робота з дітьми, які стикаються з унікальними викликами, доводить: з достатньою підтримкою та вірою кожна дитина здатна на неймовірне», — говорить Олександр Жук.

Олександр Жук — перший український учитель, який став регіональним переможцем конкурсу Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025.

Натхненням для Олександра Жука стала випадкова зустріч зі студентом з порушенням слуху під час навчання в університеті — саме тоді він зацікавився жестовою мовою. Відтоді Олександр викладає вже 16 років та спеціалізується на застосуванні науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики, щоб допомогти дітям з особливими освітніми потребами розкрити свій потенціал.

На сайті конкурсу всі охочі можуть проголосувати за Олександра Жука або іншого з девʼяти регіональних переможців, номінованих на звання глобального переможця Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025. Кінцевий термін голосування — 30 квітня 2025 року, а переможця оголосять 21 травня.