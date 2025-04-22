Росія масовано атакувала Україну безпілотниками. Скільки вдалося збити

Українська протиповітряна оборона в ніч на 22 квітня збила 38 російських безпілотників. Ще 16 дронів-імітаторів не досягли своїх цілей — були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Загалом російські війська запустили по Україні 54 безпілотники. Через російську атаку постраждали Одещина та Київщина.

Зокрема, росіяни масовано атакували Одесу — попередньо, постраждали три людини. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.

Повітряні сили наголошують, що з 08:00 почалась нова хвиля російської атаки — групи ударних дронів заходять з півночі через Сумську область. Українців закликають реагувати на повітряну тривогу.