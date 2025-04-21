WSJ: Трамп хоче позбавити Гарвард ще $1 млрд фінансування, бо університет оприлюднив вимоги Адміністрації президента

Адміністрація Трампа надіслала Гарварду довгий список вимог і вважала, що це буде початком конфіденційних переговорів. Але Гарвард оприлюднив лист, чим здивував Білий дім. У Гарварді ж кажуть, що не було жодної домовленості про конфіденційність. І сам зміст вимог — наприклад, щоб контролювати, кого приймають в університет, кого наймають і які ідеї там обговорюють — виглядав не як початок діалогу, а як ультиматум.

Усе тому, що напередодні Гарвардський університет, який відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа , спрямовані начебто на боротьбу з антисемітизмом, оприлюднив лист з Білого дому з цими вимогами щодо державного нагляду.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Адміністрація Дональда Трампа планує позбавити Гарвардський університет ще $1 мільярда фінансування, які до того виділили на дослідження у галузі охорони здоровʼя.

Хоча лист не був позначений як конфіденційний, члени урядової групи вважають, що домовленість про це була раніше. Гарвард це заперечує. У адміністрації Трампа вважають, що Гарвард із самого початку не збирався домовлятися, а готувався до конфлікту.

Лист прийшов від нової Трампової комісії — «Цільової групи з боротьби з антисемітизмом». Президент Гарварду Алан Гарбер у відкритому зверненні написав, що за формою і змістом цей лист не про співпрацю, а про тиск. Гарвард повідомив через адвоката, що не погодиться на запропоновані умови.

Джерела, близькі до Гарварду, кажуть: тепер робоча група хоче захистити свою репутацію.

Серед можливих кроків — позбавити Гарвард статусу неприбуткової організації або обмежити можливість приймати іноземних студентів. Це може коштувати університету мільярдів доларів.

Ще в березні Гарвард намагався уникнути конфлікту і продовжував боротися зі сплесками антисемітизму, впроваджував структурні зміни. Вони вважали, що це відповідає вимогам адміністрації Трампа з листа 3 квітня. Але коли прийшов наступний лист 11 квітня, він був набагато жорсткіший — і в Гарварді сприйняли його як остаточну вимогу, а не запрошення до діалогу.

Лист із вимогами випадково надіслали на день раніше, ніж планували, про це писала New York Times. Але в уряді кажуть, що його зміст був цілком продуманий і вони його підтримують. Представник Білого дому заявив, що Гарвард має зосередитись на тому, щоб повернути довіру студентів, особливо єврейських, і що уряд не проти говорити з університетом, але чекає серйозних змін. У відповідь президент Гарварду сказав, що більшість вимог у листі — це не про боротьбу з антисемітизмом, а про пряме втручання держави в життя університету.

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Вони вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,3 мільярда фінансування.