WSJ: Трамп хоче позбавити Гарвард ще $1 млрд фінансування, бо університет оприлюднив вимоги Адміністрації президента

Адміністрація Дональда Трампа планує позбавити Гарвардський університет ще $1 мільярда фінансування, які до того виділили на дослідження у галузі охорони здоровʼя.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Усе тому, що напередодні Гарвардський університет, який відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовані начебто на боротьбу з антисемітизмом, оприлюднив лист з Білого дому з цими вимогами щодо державного нагляду.
Адміністрація Трампа надіслала Гарварду довгий список вимог і вважала, що це буде початком конфіденційних переговорів. Але Гарвард оприлюднив лист, чим здивував Білий дім.
У Гарварді ж кажуть, що не було жодної домовленості про конфіденційність. І сам зміст вимог — наприклад, щоб контролювати, кого приймають в університет, кого наймають і які ідеї там обговорюють — виглядав не як початок діалогу, а як ультиматум.
Хоча лист не був позначений як конфіденційний, члени урядової групи вважають, що домовленість про це була раніше. Гарвард це заперечує. У адміністрації Трампа вважають, що Гарвард із самого початку не збирався домовлятися, а готувався до конфлікту.
Лист прийшов від нової Трампової комісії — «Цільової групи з боротьби з антисемітизмом». Президент Гарварду Алан Гарбер у відкритому зверненні написав, що за формою і змістом цей лист не про співпрацю, а про тиск. Гарвард повідомив через адвоката, що не погодиться на запропоновані умови.
Джерела, близькі до Гарварду, кажуть: тепер робоча група хоче захистити свою репутацію.
Серед можливих кроків — позбавити Гарвард статусу неприбуткової організації або обмежити можливість приймати іноземних студентів. Це може коштувати університету мільярдів доларів.
Ще в березні Гарвард намагався уникнути конфлікту і продовжував боротися зі сплесками антисемітизму, впроваджував структурні зміни. Вони вважали, що це відповідає вимогам адміністрації Трампа з листа 3 квітня. Але коли прийшов наступний лист 11 квітня, він був набагато жорсткіший — і в Гарварді сприйняли його як остаточну вимогу, а не запрошення до діалогу.
Лист із вимогами випадково надіслали на день раніше, ніж планували, про це писала New York Times. Але в уряді кажуть, що його зміст був цілком продуманий і вони його підтримують. Представник Білого дому заявив, що Гарвард має зосередитись на тому, щоб повернути довіру студентів, особливо єврейських, і що уряд не проти говорити з університетом, але чекає серйозних змін. У відповідь президент Гарварду сказав, що більшість вимог у листі — це не про боротьбу з антисемітизмом, а про пряме втручання держави в життя університету.
Що передувало
У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».
Вони вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.
Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,3 мільярда фінансування.
- У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв припинили жертвувати Гарвардському університету через прояви антисемітизму на акціях на підтримку Палестини.
- У січні 2024 президентка Гарварду Клодін Гей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі.
- Того ж місяця кілька студентів-євреїв подали позов проти установи, звинувачуючи її в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.