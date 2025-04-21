Помер народний депутат Володимир Мороз

Помер народний депутат України, який пройшов у Верховну Раду від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» (ОПзЖ), Володимир Мороз.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Причину смерті Мороза не уточнили. Лише висловили співчуття близьким.

Володимир Мороз

Мороз був головою підкомітету з питань електроенергетики і транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У 2014—2019 роках обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області.

Рух «ЧЕСНО» зазначає, що навесні 2022 року Мороз вийшов із фракції ОПзЖ і вступив у новостворену депутатську групу «Відновлення України».