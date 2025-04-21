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Побиття військового в Гідропарку в Києві: нападникам оголосили підозри

Автор:
Оля Березюк
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Київські слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які побили військового в столичному Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей. Тепер їм загрожує позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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