Politico: Папа Римський Франциск залишив після себе важкий спадок

Папа Римський Франциск залишив після своєї смерті складний спадок, пише Politico.

Франциска — в миру Хорхе Маріо Бергольйо — обрали Папою в березні 2013 року. Він змінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся святого престолу через проблеми зі здоровʼям. Напередодні цього стався Vatileaks — гучний виток внутрішніх документів Ватикану, який розкрив закулісні конфлікти, корупцію, фінансові зловживання та боротьбу за владу в найвищих колах Католицької церкви.

Папа Римський Франциск — це перший латиноамериканський і єзуїтський понтифік. Він також був першим, хто взяв імʼя Франциск — на честь Франциска Асизького, святого XIII століття, захисника бідних. Проте, вважає Politico, за його правління не зробили достатньо, щоб усунути недоліки в церкві — від зловживань священників до нецільового використання фінансів Ватикану.

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Хорхе Маріо Бергольйо народився в 1936 році в Буенос-Айресі в сім’ї італійських мігрантів. Його батько працював на залізниці, мати Реджина була домогосподаркою. За спогадами, Хорхе був кмітливим бешкетником і захоплювався футболом.

У юності він працював витуряйлом у нічному клубі й прибиральником, потім вивчав хімію і працював лаборантом у харчовій лабораторії. Серйозне запалення легенів призвело до видалення частини однієї легені у 1957 році. Незабаром Хорхе приєднався до ордену єзуїтів після, за його словами, надихальної зустрічі з місцевим священником.

Спочатку Бергольйо було важко поєднувати духовне покликання і звичайне людське життя. Пізніше він зізнавався, що був «засліплений» однією дівчиною, яку зустрів під час навчання в семінарії. Проте він швидко піднявся церковною ієрархією Аргентини, здобув репутацію щедрої людини й отримав прізвисько «єпископ нетрів» за подвоєння кількості священників у бідних районах Буенос-Айресу.

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У 2001 році Папа Римський Іван Павло II зробив Франциска кардиналом. Він здобув славу священника, який відмовляється від розкоші, живе скромно і користується громадським транспортом.

Після зречення Папи Бенедикта XVI він став уособленням надії реформаторів у Церкві, яка прагла змін, — і першим папою не з Європи від часів сирійця Григорія III у VIII столітті.

Його понтифікат відзначився відходом від академічного стилю Бенедикта. Франциск закликав зробити Церкву «польовим шпиталем», де пріоритет надається нужденним, а питання сексуальності — відходять на другий план.

«Хто я такий, щоб судити?» — сказав Франциск у 2013 році, відповідаючи на запитання, чи може гей стати католицьким священником.

Папі вдалося дещо змінити тисячолітню структуру Церкви, відкривши високі посади у Ватикані для жінок і мирян.

Але загалом ці хаотичні реформи лише дратували консерваторів і розчаровували лібералів. Наприклад, він зберіг заборону на жіноче священство і під тиском африканських єпископів був змушений пом’якшити заяву про благословення одностатевих пар.

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Франциск залишався суперечливою фігурою і на міжнародній арені. Він здобув підтримку у країнах глобального Півдня, але наразився на критику з боку прихильників на Заході через заклики до миру в Україні, мовчання щодо утисків релігійних меншин у Китаї та гостру критику вторгнення Ізраїлю в Газу. Його стиль керівництва також був непередбачуваним: він міг скасувати плани через журналістські витоки або порушити обіцянки.

Через це проти Франциска формувалася дедалі радикальніша опозиція, особливо серед консерваторів у США.

Неформальним лідером опозиції став кардинал-ультраконсерватор Реймонд Берк — він казав, що Католицька церква стала «занадто фемінізованою», а брак священників — наслідок введення дівчат-служителів. Берк неодноразово вступав у конфлікти з Франциском через його «прогресивний порядок денний», зокрема в питанні доступу до причастя для розлучених, повторно одружених вірян, та через обмеження латинської меси. Папа відповів, відсторонивши Берка і позбавивши його привілею жити в субсидованій ватиканській квартирі.

Франциск не був м’якотілий, пише Politico. За його зовнішністю крилися вміння зводити лобами суперників і атакувати зненацька. У побуті він не соромився щодо образ — називав своїх критиків «божевільними». Деякі стверджували, що Франциск — «антихрист» і що папський престол вакантний.