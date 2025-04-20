Fox News позначив Київ як російське місто під час трансляції великодньої служби ПЦУ. МЗС вимагає розслідування

Американський телеканал Fox News 20 квітня під час прямої трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України, яке відбувалося в Києві, позначив українську столицю як російське місто.

Трансляцію канал вів на своєму YouTube.

Трансляція богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві велась паралельно з трансляцією богослужіння в Москві, в якому брали участь Путін і патріарх Кирило.

Спочатку трансляцію з України титрували «Великоднє богослужіння: Київ, Україна», але після паузи ненадовго під цим відео зʼявився підпис «Великоднє богослужіння: Київ, Росія». Помилку згодом виправили.

У МЗС України відреагували на позначення Києва російським містом в ефірі Fox News.

«Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід вибачитися і провести розслідування щодо того, хто припустився помилки», — зазначив речник МЗС Георгій Тихий.