У Пентагоні підтвердили, що США вдвічі скоротять військову присутність у Сирії

У найближчі місяці США зменшать свою військову присутність у Сирії з 2 тисяч військових до менш ніж тисячі. Усе тому, що терористична організація «Ісламська держава» (ІД) значно ослабла.

Про це йдеться в офіційному оголошенні Пентагону.



За останні десять років міжнародна коаліція проти ІД досягла помітного прогресу. Зокрема, минулого року США завдали десятки авіаударів по бойовиках за останній рік, щоб ще більше підірвати сили ІД і не дати їй відновитися.



Штати залишаються готовими завдавати ударів по бойовиках і продовжать співпрацю з партнерами по коаліції. Вони також закликають інші країни забрати своїх громадян, пов’язаних з ІД, із таборів у Сирії.



США визнають, що загроза тероризму не обмежується лише Близьким Сходом, тому обіцяють пильнувати за ситуацією в усьому світі. Міністерство оборони США зберігає потужну військову присутність у регіоні та готове оперативно змінювати розташування сил.