РФ атакувала Україну вночі 8 ракетами та понад 80 дронами. Що вдалося збити

У ніч проти 19 квітня РФ атакувала Україну 8 ракетами та 87 дронами. Українська ППО збила 33 ворожі БпЛА, ще 36 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Цієї ночі РФ атакувала Україну 8 ракетами різних типів, йдеться про:

три балістичні ракети «Іскандер-М»;

дві протикорабельні ракети «Онікс»;

три протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Повітряні цілі росіяни запускали з території тимчасово окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та півдні країни.



Через ворожу атаку постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя. За попередніми даними, минулося без жертв і постраждалих.