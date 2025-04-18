«Опендатабот»: В Україні щомісяця зʼявляється майже 5 тисяч нових штрафів ТЦК

З початку 2025 року в Україні відкрили 17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Такі дані наводить цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

З них закрили лише 16% — 2 779 боргів. Щомісяця відкривали в середньому по 4,7 тисячі нових проваджень.

Загалом за три роки від початку повномасштабної війни накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Утім, варто зауважити, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається.

З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень — 17 007. Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК Одеси відкрив сім проваджень проти одного чоловіка — це наразі рекорд за кількістю справ, порушених щодо однієї особи у 2025 році.

Opendatabot

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Далі йде Дніпропетровщина — 1 946, і Сумщина — 1 722 провадження.

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