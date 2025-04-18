Обстріл Харкова балістикою: кількість постраждалих сягнула майже 100

Кількість постраждалих від російського обстрілу Харкова зранку 18 квітня збільшилася до 98, серед них — шестеро дітей. Кількість загиблих не змінилася — ворожа атака забрала життя однієї людини.



Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



Водночас за даними Офісу генерального прокурора, відомо про 95 постраждалих, серед них — вісім дітей.

Терехов каже, що четверо з постраждалих перебувають у тяжкому стані в лікарні. У зоні ураження опинилися кілометри квадратні міста — все тому, що атакували балістичними ракетами з касетними частинами.







В одному мікрорайоні повибивало всі вікна. Атака пошкодила 21 багатоквартирний будинок, по дві школи та дитсадки, а також дитячий навчальний центр. У багатьох квартирах — суцільні руїни, каже очільник міста.

Ще в одному місці горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних будинків. Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, проте щогодини виявляють нові пошкодження.



Паралельно постраждалих реєструють для отримання державних компенсацій. З 12:00 також працюють мобільні ЦНАПи. Усім людям пропонують розселення в гуртожитках.