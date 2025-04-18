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Кадрові зміни в уряді. Звільнили заступників міністрів оборони та охорони здоровʼя

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Кабінет міністрів України 18 квітня зробив низку кадрових змін.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

З посади першого заступника міністра оборони звільнили Івана Гаврилюка. Сергій Дубров залишить пост першого заступника міністра охорони здоров’я, Олександр Порхун більше не обійматиме посади заступника голови МОЗ.

Заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції призначили Олександра Павліченка. Сергій Суярко обійматиме посаду державного секретаря Міністерства енергетики. Наталя Табака очолить Державне агентство розвитку туризму.

Крім того, Кабмін погодив призначення:

  • Івана Базилюка — на посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Владислава Лаврика — очільника Волноваської районної державної адміністрації на Донеччині;
  • Наталії Погребної — заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.

Уряд також погодив звільнення Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.