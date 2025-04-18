Кадрові зміни в уряді. Звільнили заступників міністрів оборони та охорони здоровʼя

Кабінет міністрів України 18 квітня зробив низку кадрових змін.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

З посади першого заступника міністра оборони звільнили Івана Гаврилюка. Сергій Дубров залишить пост першого заступника міністра охорони здоров’я, Олександр Порхун більше не обійматиме посади заступника голови МОЗ.

Заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції призначили Олександра Павліченка. Сергій Суярко обійматиме посаду державного секретаря Міністерства енергетики. Наталя Табака очолить Державне агентство розвитку туризму.

Крім того, Кабмін погодив призначення:

Івана Базилюка — на посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Владислава Лаврика — очільника Волноваської районної державної адміністрації на Донеччині;

Наталії Погребної — заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.

Уряд також погодив звільнення Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.