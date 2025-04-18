В Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців

На підконтрольну Україні територію 18 квітня повернули тіла 909 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед загиблих українських воїнів є, зокрема, військові з Курахівського, Покровського, Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків, а також з моргів на території Росії.

Полеглих оборонців вдалося повернути завдяки співпраці Координаційного штабу та Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС тощо. Репатріаційним заходам сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У штабі подякували військовим ЗСУ, які перевезли полеглих захисників до спецустанов, організували передачу загиблих правоохоронцям і судмедекспертам. Слідчі встановлюватимуть особи загиблих.