В Україну повернули тіла 909 полеглих оборонців

На підконтрольну Україні територію 18 квітня повернули тіла 909 полеглих захисників.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед загиблих українських воїнів є, зокрема, військові з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків, а також з моргів на території Росії.
Полеглих оборонців вдалося повернути завдяки співпраці Координаційного штабу та Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС тощо. Репатріаційним заходам сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
У штабі подякували військовим ЗСУ, які перевезли полеглих захисників до спецустанов, організували передачу загиблих правоохоронцям і судмедекспертам. Слідчі встановлюватимуть особи загиблих.
- Україна востаннє оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.