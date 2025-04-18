Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 6 серпня — президент підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав документи про продовження воєнного стану № 13172 та про загальну мобілізацію № 13173 в Україні ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.

Про це йдеться в картках законопроєктів.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 9 травня. Це буде 15-те таке рішення впродовж повномасштабної війни.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.