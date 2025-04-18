Вночі росіяни атакували Україну дронами й ракетами. Скільки цілей збили

Вночі 18 квітня росіяни вдарили по Україні ракетами наземного базування та ударними дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Попередньо, радіотехнічні війська ПС виявили та супроводили 43 ворожі цілі — шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА, зокрема:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» (район пуску – Крим);

5 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків – окуповані території Запорізької області, Крим);

37 ударних дронів типу Shahed і дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Міллерово, Курськ — РФ).

Напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:30 збили 26 повітряних цілей:

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

23 ударних БпЛА типу Shahed;

ще 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.