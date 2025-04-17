Опитування: Частка американців, які вважають Росію ворогом, впала до найнижчого рівня з початку вторгнення

Частка американців, які вважають Росію ворогом, впала до найнижчого рівня з того часу, як у 2022 році вона почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Такі результати опитування наводить Pew Research Center, деталі публікує The Washington Post.

Опитування показало, що частка американців, які вважають Росію ворогом, впала до 50% проти 61% у квітні 2024 року та 70% у березні 2022-го.

Загалом 38% американців тепер називають Росію конкурентом США, тоді як лише 9% сказали, що вона є партнером.

Помʼякшення ставлення до Росії було набагато різкішим серед виборців-республіканців: 40% назвали Росію ворогом проти 58% минулого року і 69% в березні 2022-го.

Показник у 40% наближає ставлення республіканців до Росії до рівня, який був до її вторгнення в Україну. У січні 2022 року 39% республіканців вважали Росію ворогом.

Крім того, зараз менше американців кажуть, що США несуть відповідальність за допомогу Україні в захисті від вторгнення Росії, — 44% проти 50% після президентських виборів у США в листопаді 2024 року. Падіння викликане зниженням підтримки республіканцями військових зусиль України (з 36% до 23%).

Опитування Pew Research Center проводили серед 3 605 дорослих американців у період з 24 по 30 березня — одразу після телефонної розмови між Трампом і Путіним. Загальна похибка вибірки становить 1,9 відсоткового пункту, а похибка результатів серед демократів і республіканців — 2,7 відсоткового пункту.