Французький суд зобовʼязав Росію сплатити $5 мільярдів за незаконно вилучені активи у Криму

Суд Парижу дозволив примусово виконати рішення Гаазького арбітражу і стягнути з Росії на користь «Нафтогазу» $5 мільярдів. Це збитки, завдані незаконним захопленням активів групи «Нафтогаз» в окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
«Цей результат — частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє «Нафтогазу» розпочати процедуру стягнення на території Франції», — пояснив очільник «Групи Нафтогаз» Роман Чумак.
У межах цього процесу «Нафтогаз» вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать РФ та розташовані у Франції, загальною вартістю понад €120 мільйонів. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.
- Позов про компенсацію «Нафтогаз» подав ще у 2016 році. Компанія хотіла, щоб Росія компенсувала вартість всіх активів на окупованому півострові та в Чорному морі, які вона захопила у 2014 році. У березні 2019 року міжнародний арбітраж визнав свою юрисдикцію в цій справі.
- 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити $5 мільярдів компенсації. Росія рішення оскаржила.
- У грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касації Росії про скасування рішення Гаазького арбітражу. Однак Росія досі відмовляється виплатити «Нафтогазу» присуджену суму.