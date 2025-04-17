Французький суд зобовʼязав Росію сплатити $5 мільярдів за незаконно вилучені активи у Криму

Суд Парижу дозволив примусово виконати рішення Гаазького арбітражу і стягнути з Росії на користь «Нафтогазу» $5 мільярдів. Це збитки, завдані незаконним захопленням активів групи «Нафтогаз» в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Цей результат — частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє «Нафтогазу» розпочати процедуру стягнення на території Франції», — пояснив очільник «Групи Нафтогаз» Роман Чумак.

У межах цього процесу «Нафтогаз» вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать РФ та розташовані у Франції, загальною вартістю понад €120 мільйонів. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.