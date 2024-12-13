Нідерландський суд підтримав рішення про компенсацію «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму

Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касації Росії про скасування рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів «Нафтогазу» в Криму.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Таким чином, нідерландські суди вже вдруге й остаточно підтвердили законність і чинність рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

«Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи «Нафтогаз» у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму», — зауважив Роман Чумак, який тимчасово виконує повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».