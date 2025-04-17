Британія випробувала нову мікрохвильову зброю. Вона здатна «спалювати» БпЛА на відстані

Міністерство оборони Великої Британії випробувало новий тип електромагнітної зброї для боротьби з дронами. Розробка може значно вплинути на хід війни в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Зброю під назвою RapidDestroyer створив консорціум на чолі з французьким оборонним гігантом Thales. Технологія використовує високочастотне радіовипромінювання, щоб «підсмажувати» електроніку і знищувати цілі шляхом перегріву.

Під час тестових запусків RapidDestroyer ліквідував дві групи безпілотників по вісім одиниць у кожній, звітували у Міноборони 17 квітня. Загалом під час випробувань установка виявила, атакувала і знешкодила понад 100 дронів. Розробку поки вдосконалюють: RapidDestroyer перевозять на платформі вантажівки, зброя споживає значні обсяги енергії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обидві армії використовують БпЛА — як для розвідки, так і для ударів. Дешеві й малі безпілотники є складною мішенню для засобів протидії, адже зазвичай ці засоби не можуть атакувати декілька цілей одночасно, при цьому є дорогими, пише Financial Times.

Нова електромагнітна зброя дешевше знешкоджує одразу скупчення дронів. Фахівці вважають її ефективною проти великої кількості цілей, але менш придатною для оборони інфраструктури, наприклад аеропортів. Є ймовірність, що озброєння на кшталт RapidDestroyer впорається навіть з крилатими ракетами.

Захистити дрони від мікрохвильової зброї можливо: наприклад, встановити екрани, що блокуватимуть зовнішні електричні поля, каже високопоставлений британський військовий.

Зрештою технологію хочуть використовувати й для протиракетної оборони. У 2026 році Військово-морські сили США випробують мікрохвильову зброю Project Meteor. Очікується, що вона збиватиме швидкісні протикорабельні балістичні ракети.