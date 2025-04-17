Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти

Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.
Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.
Це стало можливим після завершення проєкту з розширення західного трубопроводу TAL. Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії.
Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.
«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності», — зазначив Фіала.
Це зміцнює енергетичну безпеку країни, оскільки попередня залежність від російських поставок нафти зробила Чехію вразливою.
- Досі нафта надходила до Чехії з двох основних джерел — російського нафтопроводу «Дружба» та німецького нафтопроводу IKL, який зʼєднаний з італійським трубопроводом TAL. Частка «Дружби» в постачаннях минулого року становила 42%.