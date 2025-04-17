Президент Сербії Вучич поїде на парад 9 травня в Москву, попри тиск з боку ЄС

Президент Сербії Александар Вучич таки поїде в Москву на парад зі святкування 9 травня, попри заклик Європейського Союзу цього не робити.

Про це пише Associated Press.

«Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, у якому ми оголосили свою участь», — зазначив Вучич.

Раніше європейські посадовці попередили президента Сербії, що його візит до Москви на святкування 9 травня може стати порушенням критеріїв для потенційних членів ЄС та негативно позначитись на амбіціях Сербії у вступі до Євросоюзу. Візит до Москви, за їхніми словами, фактично символізував би підтримку лідера РФ Володимира Путіна та війни Росії проти України.

Попри це Вучич підтвердив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в Москві. Він також зазначив, що для Сербії це буде перша участь у «спільній» організації параду.

Крім Вучича, до Москви також поїде премʼєр Словаччини Роберт Фіцо та президент Республіки Сербської Мілорад Додік.