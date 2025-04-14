У Євросоюзі наказали країнам-кандидатам не відвідувати парад 9 травня у Москві

Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до блоку, не відвідувати Росію та не брати участі в урочистостях у Москві, присвячених святкуванню 9 травня, зокрема в параді.
Про це журналістам повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент «Європейської правди».
Це відбулося під час робочої вечері з представниками країн Західних Балкан за день до цього, 13 квітня. Браже пояснила: у ЄС таку вказівку аргументували тим, що це не відповідає цінностям блоку.
«Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції», — сказала вона.
- У більшості країн Європи, а також у США і Великій Британії свято перемоги в Другій світовій війні вшановують 8 травня, оскільки 1945 року цього дня о 22:43 за центральноєвропейським часом підписали беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. За московським часом капітуляцію підписали о 00:43 наступного дня — 9 травня.
- До 2015 року в Україні, як і в інших країнах СНД, на офіційному рівні 9 травня святкували День перемоги. У 2015 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства: 8 травня встановили День памʼяті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- У червні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9278 про встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. За пропозицією Зеленського, 8 травня стане святковим, тобто неробочим, але лише після закінчення воєнного стану. Натомість 9 травня, День Європи, буде вже робочим днем.