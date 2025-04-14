У Євросоюзі наказали країнам-кандидатам не відвідувати парад 9 травня у Москві

Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до блоку, не відвідувати Росію та не брати участі в урочистостях у Москві, присвячених святкуванню 9 травня, зокрема в параді.

Про це журналістам повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент «Європейської правди».

Це відбулося під час робочої вечері з представниками країн Західних Балкан за день до цього, 13 квітня. Браже пояснила: у ЄС таку вказівку аргументували тим, що це не відповідає цінностям блоку.

«Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції», — сказала вона.